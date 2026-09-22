VIDEO: मानदेय के लिए आशाओं का प्रदर्शन, की नारेबाजी

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आगरा। ऑल आशा एवं संगिनी कार्यकत्री सेवा समिति ने मानदेय नहीं मिलने पर सीएमओ कार्यालय पर नारेबाजी की। धरना देते हुए मानदेय जारी करने की मांग की गई। चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर कार्य बहिष्कार किया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जुलाई से अब तक का मानदेय जारी नहीं किया गया है। इसके खिलाफ मांग उठने पर जिलाध्यक्ष उर्मिला जरारी के वाउचर भी नहीं भेजे गए हैं। सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि इसी सप्ताह मानदेय जारी हो जाएगा। प्रदर्शन में रेखा राजपूत, अनीता श्रीवास्तव, महादेवी, शकुंतला, शारदा, रूबी आदि मौजूद रहीं। ब्यूरो

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