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VIDEO: ढाबे में धमाके के साथ लगी आग, मची अफरातफरी; सिलिंडर में ब्लास्ट होने की आशंका

Dhirendra Singh

Updated Wed, 07 Oct 2026 10:26 AM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 10:26 AM IST







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आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 16 स्थित भावना क्लार्क्स इन होटल के पास खाली पड़े प्लॉट में चल रहे एक ढाबे में मंगलवार रात 1:30 बजे भीषण आग लग गई। धमाका होने से आसपास के लोग दहल गए। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर तीन दमकल और थाना सिकंदरा की फोर्स पहुंच गई। ... और पढ़ें

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