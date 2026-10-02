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VIDEO: एलएलबी प्रथम वर्ष की मेरिट जारी, 5 से काउंसिलिंग

Dhirendra Singh

Updated Fri, 02 Oct 2026 02:14 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 02:14 PM IST







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आगरा। आगरा कॉलेज में एलएलबी प्रथम वर्ष 2026-27 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी कटऑफ मेरिट सूची जारी कर दी है। पांच अक्तूबर से काउंसिलिंग होगी। इससे अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश का दावा नहीं माना जाएगा। ... और पढ़ें

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