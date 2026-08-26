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VIDEO: मौत का नाला... सीढ़ियों से फिसल गईं शीला, पांच फीट गहरे नाले में जी गिरीं; तड़प-तड़प कर गई जान

आगरा ब्यूरो

Updated Wed, 26 Aug 2026 02:06 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 02:06 PM IST

आगरा के फ्रीगंज क्षेत्र में चिम्मनलाल के बाड़ा के पास एक महिला की नाले में गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ... और पढ़ें

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