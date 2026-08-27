फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Ambedkar Photo Dispute At Shoe Factory

बाबा साहब की तस्वीर के साथ ऐसा सुलूक: फैक्टरी कर्मचारियों का खौल उठा खून, इस कदर हुआ हंगामा; बुलानी पड़ी पुलिस

Thu, 27 Aug 2026 08:00 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 27 Aug 2026 08:00 AM IST
सार

खंदौली की शू फैक्टरी में डॉ. भीमराव आंबेडकर की तस्वीर हटाकर कूड़ेदान में डालने के आरोप पर कर्मचारियों ने विरोध और हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और बाबा साहब की तस्वीर दोबारा दीवार पर लगवाई।

विज्ञापन
Ambedkar Photo Dispute At Shoe Factory
agra police - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के खंदौली क्षेत्र के जेके नगर (पोइया) स्थित शू फैक्टरी में डॉ. भीमराव आंबेडकर की तस्वीर हटाकर कूड़ेदान में डालने पर कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। कर्मचारियों ने इसका विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। पुलिस की मौजूदगी में बाबा साहब की तस्वीर दोबारा दीवार पर लगवाई गई।
विज्ञापन


रावली, काजीपाड़ा निवासी मनीष स्टार इंपैक्ट प्राइवेट लिमिटेड में करीब दो माह से लाइन इंचार्ज के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने पुलिस को तहरीर दी। इसके मुताबिक फैक्टरी की शुरुआत से ही कंपनी कार्यालय और फ्लोर पर डॉ. भीमराव आंबेडकर की तस्वीरें लगी हुई थीं। आरोप है कि 21 अगस्त को कंपनी के मालिक मोहम्मद उवैस और स्टाफ के मोहम्मद ममदीन, शकील व मोहसिन ने सफाई के नाम पर बाबा साहब की तस्वीर दीवार से उतरवाकर कूड़ेदान में डलवा दी।
विज्ञापन


इस पर कर्मचारियों ने एकजुट होकर विरोध किया। मामला जनरल मैनेजर तक पहुंचा तो उन्होंने कर्मचारियों को शांत कराते हुए तस्वीर दोबारा दीवार पर लगवा दी। इसके बाद विरोध करने वाले कुछ कर्मचारियों को कंपनी से बाहर कर दिया गया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनके साथ अभद्रता और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


कंपनी मालिक मोहम्मद उवैस ने बताया कि सफाई के दौरान तस्वीरें उतरवाई गई थीं। उनका आरोप है कि पूर्व मैनेजर ने कर्मचारियों को भड़काकर विवाद खड़ा किया।वहीं, थाना प्रभारी ने भी बताया कि सफाई के दौरान तस्वीरें सुरक्षित रखवाई गई थीं। एक कर्मचारी ने मामले को तूल दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed