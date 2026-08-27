बाबा साहब की तस्वीर के साथ ऐसा सुलूक: फैक्टरी कर्मचारियों का खौल उठा खून, इस कदर हुआ हंगामा; बुलानी पड़ी पुलिस

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रावली, काजीपाड़ा निवासी मनीष स्टार इंपैक्ट प्राइवेट लिमिटेड में करीब दो माह से लाइन इंचार्ज के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने पुलिस को तहरीर दी। इसके मुताबिक फैक्टरी की शुरुआत से ही कंपनी कार्यालय और फ्लोर पर डॉ. भीमराव आंबेडकर की तस्वीरें लगी हुई थीं। आरोप है कि 21 अगस्त को कंपनी के मालिक मोहम्मद उवैस और स्टाफ के मोहम्मद ममदीन, शकील व मोहसिन ने सफाई के नाम पर बाबा साहब की तस्वीर दीवार से उतरवाकर कूड़ेदान में डलवा दी।इस पर कर्मचारियों ने एकजुट होकर विरोध किया। मामला जनरल मैनेजर तक पहुंचा तो उन्होंने कर्मचारियों को शांत कराते हुए तस्वीर दोबारा दीवार पर लगवा दी। इसके बाद विरोध करने वाले कुछ कर्मचारियों को कंपनी से बाहर कर दिया गया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनके साथ अभद्रता और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया।कंपनी मालिक मोहम्मद उवैस ने बताया कि सफाई के दौरान तस्वीरें उतरवाई गई थीं। उनका आरोप है कि पूर्व मैनेजर ने कर्मचारियों को भड़काकर विवाद खड़ा किया।वहीं, थाना प्रभारी ने भी बताया कि सफाई के दौरान तस्वीरें सुरक्षित रखवाई गई थीं। एक कर्मचारी ने मामले को तूल दिया था।