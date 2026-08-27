{"_id":"6a8fa35b82f46050cf090062","slug":"free-bus-travel-on-rakshabandhan-until-midnight-on-29-august-no-ticket-required-for-one-passenger-2026-08-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रक्षाबंधन पर फ्री बस: 29 अगस्त की रात 12 बजे तक मुफ्त सफर, बहनों के साथ एक यात्री का भी नहीं लगेगा टिकट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



इलेक्ट्रिक बस डिपो के एआरएम सतेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस अवधि के लिए मशीनों में शून्य मूल्य के वैधानिक टिकट जारी करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही मुफ्त यात्रा से संबंधित पूरा डाटा तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है। विज्ञापन

इलेक्ट्रिक बस डिपो के एआरएम सतेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस अवधि के लिए मशीनों में शून्य मूल्य के वैधानिक टिकट जारी करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही मुफ्त यात्रा से संबंधित पूरा डाटा तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है। रक्षाबंधन पर्व पर बहनों के लिए खुशखबरी है। उन्हें नगरीय इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी, साथ ही एक सहयात्री भी निशुल्क यात्रा कर सकेगा। आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एएमसीटीएसएल) ने शासन के निर्देश पर इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बृहस्पतिवार सुबह 6:00 बजे से 29 अगस्त की रात 12:00 बजे तक महिलाएं और उनके साथ यात्रा करने वाला एक सहयात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

महिला सम्मान और संवेदनशीलता की मिसाल है मुफ्त बस यात्रा

रक्षाबंधन पर महिलाओं को 66 घंटे की निशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। वह अपने साथ एक सहयात्री को भी निशुल्क यात्रा करा सकेंगी।इसी के साथ बुधवार को लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ लखनऊ में किया गया। जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। बुधवार को सूरसदन प्रेक्षागृह में लखनऊ से शुभारंभ समारोह का सजीव प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान रोडवेज की ओर से महिलाओं को साड़ी और मिठाई देकर सम्मानित किया गया।







मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने इसे महिला सम्मान, संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकार की मिसाल बताया। कहा इससे महिलाओं को मायके, ससुराल और रिश्तेदारों तक आने-जाने में सहूलियत मिलेगी और यात्रा का खर्च बचेगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि बृहस्पतिवार सुबह 6:00 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाएं एक सहयात्री (पुरुष भी) के साथ रोडवेज बसों में निशुल्क सफर कर सकेंगे।

विज्ञापन

इस सुविधा का लाभ सिटी ई-बसों में भी लिया जा सकेगा। इस दौरान विधायक डॉ. जीएस धर्मेश और विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया, डीएम मनीष बंसल, एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान, एसडीएम सदर विक्रम राघव, एसीएम नीलम, रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल, डीसी एनआरएलएम प्रेम चंद, ज्योति जादौन और डॉ. बीना लवानिया सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।