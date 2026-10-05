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VIDEO: मथुरा में 540 सफाई कर्मचारियों पर गिरी गाज, 15 दिन काम कराया फिर किया कार्यमुक्त; वेतन भी नहीं मिला

Dhirendra Singh

Updated Mon, 05 Oct 2026 02:33 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 02:33 PM IST







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मथुरा में 540 सफाई कर्मचारियों को 15 दिन काम कराने के बाद कार्यमुक्त किए जाने और वेतन का भुगतान न किए जाने के विरोध में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को भी जारी रही। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष सफाई कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को आठ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ... और पढ़ें

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