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VIDEO: ताजमहल के पास पर्यटकों को परेशान करने वाले 17 लपके गिरफ्तार

आगरा ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 01:41 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 01:41 PM IST







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आगरा। ताजमहल समेत अन्य पर्यटन स्थलों के आसपास पर्यटकों को घेरकर परेशान करने और अव्यवस्था फैलाने वाले 17 लपकों को पर्यटन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। ... और पढ़ें

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