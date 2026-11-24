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उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सोमवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जिला मुख्यालय के फुटिया और जगदीशसराय के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बीजेपी विधायक सुशील सिंह के काफिले में शामिल दो गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में काफिले की दो फॉर्च्यूनर गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं, कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं।



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