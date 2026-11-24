कन्नौज जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ठठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 209.9 पर टॉयलेट के लिए खड़ी स्कूली बच्चों से भरी बस में आगरा की ओर से आ रहे आलू लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी।







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इस हादसे में चार छात्रों की मौत हो गई, जबकि करीब 35 छात्र घायल हो गए। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, जनपद कौशांबी स्थित ओरिएंट पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राएं वृंदावन और मथुरा के शैक्षणिक भ्रमण व पिकनिक से बस द्वारा वापस कौशांबी लौट रहे थे।