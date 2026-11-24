आगरा में अब सताएगी ठंड: भीषण सर्दी के लिए हो जाएं तैयार, ठंडी हवाओं ने दी दस्तक; तीन डिग्री तक गिरेगा पारा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 24 Nov 2026 07:49 AM IST
सार
उत्तरी-पश्चिमी ठंडी हवाओं के चलते अगले कुछ दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सुबह हल्का कोहरा छाने के आसार हैं।
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विस्तार
मौसम विभाग ने हल्की ठंडी हवा चलने के आसार जताए हैं। इससे तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकती है। सुबह हल्का कोहरा भी छा सकता है। 29 नवंबर तक ऐसी ही स्थिति के आसार हैं।
सोमवार को सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। दोपहर में धूप बढ़ने से अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
मौसम विभाग ने उत्तरी-पश्चिमी हल्की हवा चलने की संभावना जताई है। इससे कुछ दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। सुबह कोहरा भी छा सकता है। 29 नवंबर तक ऐसी ही स्थिति रहेगी। ब्यूरो
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सोमवार को सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। दोपहर में धूप बढ़ने से अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
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मौसम विभाग ने उत्तरी-पश्चिमी हल्की हवा चलने की संभावना जताई है। इससे कुछ दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। सुबह कोहरा भी छा सकता है। 29 नवंबर तक ऐसी ही स्थिति रहेगी। ब्यूरो
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