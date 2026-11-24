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सोमवार को सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। दोपहर में धूप बढ़ने से अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विज्ञापन



मौसम विभाग ने उत्तरी-पश्चिमी हल्की हवा चलने की संभावना जताई है। इससे कुछ दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। सुबह कोहरा भी छा सकता है। 29 नवंबर तक ऐसी ही स्थिति रहेगी। ब्यूरो विज्ञापन विज्ञापन





सोमवार को सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। दोपहर में धूप बढ़ने से अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा।मौसम विभाग ने उत्तरी-पश्चिमी हल्की हवा चलने की संभावना जताई है। इससे कुछ दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। सुबह कोहरा भी छा सकता है। 29 नवंबर तक ऐसी ही स्थिति रहेगी। ब्यूरो

मौसम विभाग ने हल्की ठंडी हवा चलने के आसार जताए हैं। इससे तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकती है। सुबह हल्का कोहरा भी छा सकता है। 29 नवंबर तक ऐसी ही स्थिति के आसार हैं।