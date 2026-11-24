यूपी: 26 को लखनऊ में होगी ताकत की आजमाइश, सपा जारी करेगी घोषणा-पत्र; चंद्रशेखर- ओवैसी करेंगे महारैली
Chandrashekhar rally: यूपी में चुनावी माहौल गर्माने जा रहा है। 26 नवंबर को दो बड़े आयोजनों में राजनीतिक दल अपनी ताकत दिखाएंगे। इसके केंद्र में दलित होंगे।
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यूपी में चुनावी घमासन शुरू हो चुका है। 26 नवंबर को पड़ने वाले संविधान दिवस के दिन चंद्रशेखर और ओवैसी खनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। इस रैली में सात से दस लाख लोगों के आने का अनुमान है।
दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय में पीडीए घोषणा पत्र लॉन्च करेगी। इस कार्यक्रम के बाद संविधान मार्च का आयोजन किया जाएगा। जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे शामिल होंगे।
सपा जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनज़र 26 नवंबर 2026 को संविधान दिवस के अवसर पर पार्टी का घोषणापत्र जारी करेंगे, जिसे 'जन-मन का मैनिफेस्टो' नाम दिया गया है और इसके साथ 'सत्ताईस का संकल्प: पीडीए का प्रणपत्र' का नारा जोड़ा गया है। पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन की देखरेख में तैयार किए जा रहे इस घोषणापत्र के ज़रिए सपा संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण की रक्षा को अपने अभियान के केंद्र में रखते हुए पीडीएमहिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों के लिए रोजगार, शिक्षा व सामाजिक न्याय से जुड़े वादे पेश करेगी, जिसके बाद अलग-अलग मंडलों और जिलों के लिए क्षेत्रीय घोषणापत्र भी लाए जाने की योजना है; चुनाव से काफी पहले इसे जारी करने का मकसद पार्टी को ज़मीनी स्तर पर जनता के बीच अपने मुद्दों को पहुंचाने के लिए पर्याप्त समय देना है, जबकि विस्तृत योजनाओं का खुलासा 26 नवंबर के लॉन्च के साथ ही होगा।
कांग्रेस की ओर से होगा आयोजन
कांग्रेस की ओर से 26 नवंबर को संविधान दिवस पर प्रदेशभर में संविधान रक्षा मार्च निकाला जाएगा। मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में होगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे शामिल होंगे।
मार्च नेहरू भवन स्थित गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शुरू होगा। एनेक्सी होते हुए हजरतगंज स्थित बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ इसका समापन होगा। इसमें राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी, पूर्व सांसद पीएल पुनिया और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम संयोजक सांसद तनुज पुनिया ने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेशभर के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
चंद्रशेखर और ओवैसी दिखाएंगे अपनी ताकत
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजनीतिक समीकरणों को साधने के उद्देश्य से आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आगामी 26 नवंबर 2026 को संविधान दिवस के अवसर पर लखनऊ में एक संयुक्त महारैली आयोजित करने जा रहे हैं।
'बहुजन स्वराज संकल्प महारैली' नाम से होने वाली यह विशाल जनसभा लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान (पार्क) में आयोजित होगी, जिसमें दोनों दलों (सामाजिक परिवर्तन मोर्चा / गठबंधन) के शीर्ष नेतृत्व द्वारा साझा कार्यक्रम पेश करने और चुनावी रणनीति को धार देने की तैयारी है।
इस रैली में मुख्य रूप से संविधान की रक्षा, बहुजन अधिकार, सामाजिक न्याय, रोजगार, शिक्षा और आरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर विशेष फोकस रहने की बात कही गई है। आयोजकों और पार्टी पदाधिकारियों की ओर से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है, जहां विभिन्न रिपोर्ट्स में 7–8 लाख से लेकर 10 लाख या उससे अधिक लोगों के जुटने की उम्मीद जताई गई है।