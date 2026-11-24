उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजनीतिक समीकरणों को साधने के उद्देश्य से आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आगामी 26 नवंबर 2026 को संविधान दिवस के अवसर पर लखनऊ में एक संयुक्त महारैली आयोजित करने जा रहे हैं।



'बहुजन स्वराज संकल्प महारैली' नाम से होने वाली यह विशाल जनसभा लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान (पार्क) में आयोजित होगी, जिसमें दोनों दलों (सामाजिक परिवर्तन मोर्चा / गठबंधन) के शीर्ष नेतृत्व द्वारा साझा कार्यक्रम पेश करने और चुनावी रणनीति को धार देने की तैयारी है।



इस रैली में मुख्य रूप से संविधान की रक्षा, बहुजन अधिकार, सामाजिक न्याय, रोजगार, शिक्षा और आरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर विशेष फोकस रहने की बात कही गई है। आयोजकों और पार्टी पदाधिकारियों की ओर से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है, जहां विभिन्न रिपोर्ट्स में 7–8 लाख से लेकर 10 लाख या उससे अधिक लोगों के जुटने की उम्मीद जताई गई है।