रामलला के दरबार में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद दान में आई गिरावट अब श्रद्धालुओं की बढ़ती आमद के साथ धीरे-धीरे दूर होती नजर आ रही है। कार्तिक मेले में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ का असर चढ़ावे पर भी पड़ा है। 11 से 22 नवंबर के बीच 12 दिनों में रामलला को दो करोड़ रुपये से अधिक का दान प्राप्त हुआ। इस दौरान प्रतिदिन औसतन 20 से 25 लाख रुपये का चढ़ावा आया। कुछ महीने पहले यही दान घटकर पांच से आठ लाख रुपये प्रतिदिन तक पहुंचने की जानकारी सामने आई थी।



दरअसल, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद नकद दान में गिरावट दर्ज की गई थी। इससे पहले जून में प्रतिदिन 20 से 24 लाख रुपये तक का दान बैंक में जमा हो रहा था, लेकिन जुलाई में इसमें बड़ी गिरावट आई। कुछ दिनों में दान की रकम पांच से आठ लाख रुपये तक सिमट गई थी। जुलाई के शुरुआती दिनों में भी दान की राशि में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। नकद चढ़ावे में बड़े नोटों की संख्या कम होने और 10, 20 व 50 रुपये के नोटों की संख्या बढ़ने की भी चर्चा रही। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के ऑनलाइन और रसीद के माध्यम से दान देने की प्रवृत्ति बढ़ने की बात भी सामने आई थी।



अब कार्तिक मेले में तस्वीर बदलती नजर आ रही है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, 11 से 22 नवंबर के बीच प्रतिदिन एक से सवा लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। वहीं, 17 से 21 नवंबर तक 14 कोसी परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिदिन डेढ़ लाख से पौने दो लाख तक पहुंच गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन के साथ दानपात्र में भी चढ़ावा अर्पित किया। चढ़ावा चोरी की घटना के बाद मंदिर में दान की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बढ़ाई गई।