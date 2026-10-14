शिमला: फंड की कमी से जूझ रही जिला परिषद, महिलाओं के हक, मजूदरों के मुआवजे पर उठे सवाल

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मरीजों को सहारा और आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। बीमार बुजुर्ग मरीज दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। राजधानी में दिल्ली से आए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पंचायतीराज एवं स्थानीय स्वशासन के विशेष उमाकांत के समक्ष जिला परिषद सदस्यों ने यह बात उठाई। सदस्यों ने कहा कि योजना का लाभ गरीब तबके के लोगों को नहीं मिल रहा है। वहीं सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा जिला परिषद फंड की कमी से भी जूझ रहा है। यही वजह है कि विकास कार्यों की गति तक रुक गई हैं। बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के पंचायतीराज एवं स्थानीय स्वशासन के विशेष उमाकांत से इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की मांग की है।

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