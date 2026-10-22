{"_id":"6ad9cad40cf7ac98de0f5d9a","slug":"video-shimla-weather-update-sunny-weather-october-22-2026-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: शिमला में चटक धूप, मौसम ने बदली करवट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला में वीरवार को चटक धूप खिली हुई है। धूप निकलने से शहर में मौसम का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। अक्तूबर के अंतिम दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम में बदलाव के बीच शिमला में खिली धूप ने दिन को खुशनुमा बना दिया है। हालांकि, केवल धूप खिलने के आधार पर तापमान में बढ़ोतरी या आने वाले दिनों के मौसम को लेकर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। मौसम का आगे का रुख जानने के लिए मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान पर नजर रखना जरूरी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, शिमला में 22 अक्तूबर को आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना थी। शहर के लिए अधिकतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 12 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान दिया गया था।

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