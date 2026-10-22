चंबा: चंद्रमणि कुलेठी की अंतिम यात्रा में जनसैलाब, कांग्रेस-भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि

युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमणि कुलेठी की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। उनके असामयिक निधन से होली क्षेत्र में शोक की लहर है। अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, समर्थक, परिचित और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ता पहुंचे। लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी।

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चंद्रमणि कुलेठी की अंतिम यात्रा में कांग्रेस और भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। अंतिम यात्रा में विभिन्न दलों के लोगों की भागीदारी ने क्षेत्र में उनके राजनीतिक और सामाजिक जुड़ाव को रेखांकित किया।चंद्रमणि कुलेठी के निधन की खबर से युवा कांग्रेस और क्षेत्र के राजनीतिक हलकों में शोक का माहौल है। उनके समर्थकों और परिचितों में भी दुख व्याप्त है। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। क्षेत्रवासियों के लिए उनका असामयिक निधन अपूरणीय क्षति के रूप में देखा जा रहा है।मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू भी चंद्रमणि कुलेठी की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए होली आने वाले थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अंतिम यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे और उनके जल्द पहुंचने की संभावना जताई गई थी। चंद्रमणि कुलेठी की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से क्षेत्र में उनके निधन को लेकर शोक की व्यापकता दिखाई दी।