हिमाचल के मौसम के दो रंग: ताबो में 0.1 डिग्री, ऊना में 32 डिग्री तापमान; बारिश-बर्फबारी पर जानें अपडेट
हिमाचल प्रदेश में मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। लाहौल-स्पीति के ताबो में न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ऊना में अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार 24 और 25 अक्तूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में अक्तूबर के अंतिम दिनों के साथ मौसम के बदलते मिजाज का असर साफ दिखाई देने लगा है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में रात का तापमान शून्य के करीब पहुंच गया है, जबकि निचले और मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय गर्मी अब भी कायम है। एक ही प्रदेश में ठंड और गर्मी का यह अंतर मौसम की विविधता को दर्शा रहा है।
प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में यह 6 से 17 डिग्री और निचले पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में 11 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। अधिकतम तापमान की तस्वीर भी इसी अंतर को सामने लाती है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में दिन का तापमान 15 से 20 डिग्री, मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में 21 से 29 डिग्री और निचले पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। यानी ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह और रात की ठंड बढ़ने लगी है, लेकिन निचले क्षेत्रों में दोपहर के समय गर्मी से पूरी तरह राहत नहीं मिली है। यही वजह है कि प्रदेश में मौसम का मिजाज एक जैसा नहीं है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 24 अक्तूबर से उत्तर-पश्चिम भारत पर नए पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 24 और 25 अक्तूबर को हल्की बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी के भी आसार हैं। जिलावार पूर्वानुमान के अनुसार, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के कुछ हिस्सों में इन दो दिनों के दौरान हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मंडी और शिमला के कुछ स्थानों पर भी 24 अक्तूबर को हल्की बारिश हो सकती है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी 24 अक्तूबर को एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि, यह पूर्वानुमान सीमित क्षेत्रों में हल्की मौसमी गतिविधि का संकेत देता है। इसे पूरे प्रदेश में व्यापक बारिश या बर्फबारी की संभावना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। इसके बाद अगले दो से तीन दिनों में कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। अधिकतम तापमान में अगले 48 घंटों के दौरान किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले दो से तीन दिनों में कई हिस्सों में दिन का तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। इस पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में दिन और रात दोनों के तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, इसका असर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग हो सकता है।
मौसम केंद्र शिमला के 22 से 28 अक्तूबर तक के चेतावनी पूर्वानुमान में किसी भी दिन के लिए विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसी तरह, अगले पांच दिनों के जिलावार चेतावनी चार्ट में भी प्रदेश के किसी जिले के लिए चेतावनी नहीं दर्शाई गई है। इसका अर्थ यह है कि फिलहाल बुलेटिन में किसी जिले के लिए विशेष चेतावनी नहीं है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव की संभावना बनी हुई है और बारिश या बर्फबारी का पूर्वानुमान संबंधित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है।
हिमाचल में फिलहाल मौसम का मुख्य संकेत तापमान में क्षेत्रवार अंतर और 24-25 अक्तूबर को संभावित हल्की बारिश या बर्फबारी है। ताबो में शून्य के करीब पहुंचा पारा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड की स्थिति को सामने लाता है, जबकि ऊना का 32 डिग्री तापमान बताता है कि मैदानी इलाकों में दिन अभी गर्म रह सकते हैं। आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में सीमित बदलाव की संभावना है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करने वालों और स्थानीय निवासियों के लिए मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान पर नजर रखना उपयोगी रहेगा।
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.