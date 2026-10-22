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हिमाचल: कांगड़ा में 24 वर्षीय विवाहिता की मौत, पति और सास-ससुर गिरफ्तार; पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

Thu, 22 Oct 2026 02:17 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, थुरल (कांगड़ा)।
संवाद न्यूज एजेंसी, थुरल (कांगड़ा)। Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 22 Oct 2026 02:17 PM IST
सार

कांगड़ा जिले के थुरल क्षेत्र की धमणलाहड़ पंचायत के ढौरयां दा लाहड़ गांव में बुधवार रात 24 वर्षीय विवाहिता रानी देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की शादी करीब चार साल पहले हुई थी और उनका दो साल का बेटा है। 

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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : एआई।

विस्तार
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कांगड़ा जिले के थुरल क्षेत्र की धमणलाहड़ पंचायत के ढौरयां दा लाहड़ गांव में बुधवार रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान 24 वर्षीय रानी देवी, पत्नी मनजीत सिंह, के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रानी देवी अपने कमरे में पंखे से लटकी मिलीं। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

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जानकारी के अनुसार, घटना बुधवार रात करीब 9 बजे की है। रानी देवी की शादी करीब चार वर्ष पहले हुई थी। उनका दो वर्ष का एक बेटा है। थाना भवारना और पुलिस चौकी थुरल की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
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भाई के बयान पर पति और सास-ससुर गिरफ्तार
पुलिस ने मृतका के भाई नीरज कुमार के बयान के आधार पर उसके पति मनजीत सिंह, सास कांता देवी और ससुर को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। गिरफ्तारी के आधार और मामले से जुड़े आरोपों के संबंध में पुलिस की विस्तृत आधिकारिक जानकारी मिलने पर स्थिति और स्पष्ट होगी।
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रात 10:15 बजे मिली थी सूचना
मृतका के भाई नीरज कुमार के अनुसार, बुधवार रात करीब 10:15 बजे उन्हें फोन पर रानी देवी की मौत की सूचना दी गई। उन्होंने बताया कि रात करीब 2 बजे रानी देवी की सास कांता देवी ने भी फोन कर जानकारी दी। उस समय वे रास्ते में थे। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों के बाद ही मौत के कारणों तथा घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी।

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