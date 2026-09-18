{"_id":"6aace49c627a61ec800868df","slug":"video-shimla-town-hall-pensioners-meeting-pending-da-arrears-financial-dues-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला टाउन हॉल में पेंशनरों की बैठक शुरू, लंबित डीए-एरियर और वित्तीय देनदारियों पर मंथन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला के टाउन हॉल में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्ज संयुक्त मोर्चा की जिला शिमला इकाई की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में पेंशनरों की लंबे समय से लंबित वित्तीय देनदारियों और विभिन्न मांगों को लेकर विस्तृत चर्चा की जा रही है। बैठक में लंबित डीए, एरियर सहित जनवरी 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़ी वित्तीय देनदारियों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा रहा है। पेंशनर इन मामलों को लेकर अपनी स्थिति और मांगों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। बैठक में पेंशनरों की अन्य लंबित मांगों पर भी चर्चा की जा रही है। जिला इकाई के पदाधिकारी और सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विचार रखने के साथ आगे की रणनीति को लेकर भी मंथन कर रहे हैं। टाउन हॉल में शुरू हुई इस बैठक में पेंशनरों की लंबित देनदारियों को लेकर उनकी चिंताओं और मांगों पर चर्चा जारी है।

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