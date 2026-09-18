हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय: पीजी विषयों की परीक्षा का परिणाम घोषित, वेबसाइट पर देख सकेंगे विद्यार्थी

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने जून में आयोजित स्नातकोत्तर विषयों के नियमित सेमेस्टर व री-अपीयर की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। तकनीकी विवि के कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक अनुपम कुमार ठाकुर ने कहा कि एमएससी भौतिक विज्ञान के री-अपीयर के पहले व तीसरे सेमेस्टर, नियमित परीक्षा के दूसरे और चौथे सेमेस्टर, एमटेक (सीएसई, सिविल इंजीनियरिंग, ईई) के दूसरे सेमेस्टर का परिणाम घोषित किया है।

विज्ञापन





इसके अलावा एमए/एमएससी योग के दूसरे, तीसरे और चौथे सेमेस्टर की री-अपीयर व नियमित सेमेस्टर, एमबीए पर्यटन के नियमित सेमेस्टर और री-अपीयर, एमएससी पर्यावरण विज्ञान के पहले, दूसरे और चौथे सेमेस्टर (नियमित व री-अपीयर) परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। उपरोक्त विषयों के विद्यार्थी तकनीकी विवि की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम देख सकते हैं।