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शिमला में पर्यटकों का सैलाब, लिफ्ट के इंतजार में बीते घंटे
पर्यटन नगरी शिमला में रविवार को पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने से शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों और बाजारों में खूब रौनक रही। मालरोड और रिज पहुंचने वाले पर्यटकों को लिफ्ट के बाहर लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ा। वीकेंड पर सैलानियों की बढ़ती आवाजाही के चलते बाजारों में भी चहल-पहल बनी रही।
शहर में पर्यटकों की भीड़ का असर सड़कों और आवाजाही पर भी देखने को मिला। मालरोड और रिज की सैर करने पहुंचे सैलानियों को लिफ्ट के बाहर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। परिवारों और समूहों में पहुंचे पर्यटक शहर के प्रमुख स्थलों पर घूमते नजर आए।
वीकेंड पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से शहर के बाजारों में भी रौनक रही। दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लोगों की आवाजाही बनी रही। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से कारोबारियों के चेहरे खिले रहे।
हालांकि, लिफ्ट के बाहर लंबी कतारों ने सैलानियों की परेशानी बढ़ाए रखी। मालरोड और रिज तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करने वाले पर्यटकों को इंतजार करना पड़ा। वीकेंड पर उमड़ी भीड़ के बीच शहर में पर्यटन गतिविधियां तेज रहीं।
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