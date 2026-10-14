{"_id":"6acf2d83a5917d581e0750bd","slug":"video-shimla-sunny-weather-himachal-rain-hailstorm-alert-october-17-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला में बुधवार को खिली धूप, 17 अक्तूबर तक बारिश-ओलावृष्टि के आसार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला में बुधवार को खिली धूप, 17 अक्तूबर तक बारिश-ओलावृष्टि के आसार

Ankesh Dogra

Updated Wed, 14 Oct 2026 12:51 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 12:51 PM IST







Link Copied



राजधानी शिमला में धूप खिलने के बावजूद प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम बदलने का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति में बदलाव संभव है। ... और पढ़ें

विज्ञापन