{"_id":"6aec3f4ab1893f73d10025c0","slug":"video-shimla-lower-bazaar-ambulance-emergency-access-obstruction-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: लोअर बाजार में सजावट के सामान ने रोका एम्बुलेंस का रास्ता, आपात स्थिति में बढ़ सकती है परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

त्योहारों की रौनक के बीच राजधानी शिमला के लोअर बाजार में एक ऐसी समस्या सामने आई है, जो आपात स्थिति में गंभीर परेशानी का कारण बन सकती है। त्योहारी सीजन के चलते दुकानदारों की ओर से सड़क पर सजाया गया सामान एम्बुलेंस की आवाजाही में बाधा बन गया। बाजार से गुजर रही एम्बुलेंस को रास्ता मिलने में समय लगा, जिससे संकरी सड़कों वाले इस व्यस्त बाजार में आपातकालीन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। त्योहारी खरीदारी के लिए लोअर बाजार में इन दिनों लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। दुकानों के बाहर सामान सजाए जाने से पहले से संकरी बाजार की सड़क पर आवाजाही और मुश्किल हो गई है। इसका असर आम लोगों के साथ आपातकालीन वाहनों पर भी पड़ रहा है। एम्बुलेंस को बाजार से निकलने में हुई देरी ने इस समस्या को सामने ला दिया है। आपात स्थिति में मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए हर मिनट महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में रास्ता बाधित होना मरीजों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। लोअर बाजार आग की घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में यहां रास्तों का खुला रहना बेहद जरूरी है। यदि बाजार में आग लगने जैसी घटना होती है तो अग्निशमन वाहनों को घटनास्थल तक पहुंचने में भी दिक्कत हो सकती है। त्योहारी सीजन में कारोबार और खरीदारी के साथ लोगों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। बाजार की सड़कों पर सामान सजाने और रास्ता बाधित करने की समस्या पर नियंत्रण जरूरी है, ताकि एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहनों को बिना रुकावट गुजरने की जगह मिल सके। लोअर बाजार में आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता खुला रखना केवल यातायात व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि लोगों की जान और सुरक्षा से जुड़ा विषय है।

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