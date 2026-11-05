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बिटिया से सीएम सुक्खू ने पूरा किया वादा: 700 किलोमीटर दूर तैनात मां का चंबा हुआ तबादला, जानें पूरा मामला

Thu, 05 Nov 2026 08:47 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा।
संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 05 Nov 2026 08:47 PM IST
सार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने चुराह दौरे के दौरान छात्रा वंशिका से किया अपना वादा पूरा करते हुए उसकी मां नारो देवी का करीब 700 किलोमीटर दूर शिमला जिले के नेरवा से चंबा जिले के तीसा शिक्षा खंड में तबादला कर दिया है। 

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CM sukhvinder Sukhu fulfills promise to daughter: Mother, posted 700 km away, transferred to Chamba; here’s th
बिटिया से सीएम सुक्खू ने पूरा किया वादा। - फोटो : विभाग

विस्तार
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पांचवीं कक्षा की छात्रा वंशिका की आंखों में आए आंसू और मां से दूर रहने की पीड़ा आखिरकार रंग लाई। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने चुराह दौरे के दौरान छात्रा वंशिका से किया अपना वादा पूरा करते हुए उसकी मां नारो देवी का करीब 700 किलोमीटर दूर शिमला जिले के नेरवा से चंबा जिले के तीसा शिक्षा खंड में तबादला कर दिया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने वीरवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस फैसले से लंबे समय से मां से दूर रह रही वंशिका और उसके परिवार ने राहत की सांस ली है।

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मुख्यमंत्री के चुराह दौरे के दौरान वंशिका उनसे मिली थी
दरअसल, मुख्यमंत्री के चुराह दौरे के दौरान वंशिका उनसे मिली थी। इस दौरान उसने भावुक होकर अपनी मां का तबादला घर के नजदीक करवाने की गुहार लगाई थी। वंशिका ने मुख्यमंत्री को बताया था कि उसकी मां नारो देवी जेबीटी अध्यापिका हैं और पिछले तीन वर्षों से नेरवा में सेवाएं दे रही हैं। घर से करीब 700 किलोमीटर दूर नौकरी होने के कारण उसे मां से अलग रहना पड़ रहा है। वंशिका चौथी कक्षा तक मां के साथ रहती थी, लेकिन पांचवीं कक्षा में दाखिला लेने के बाद वह घर के नजदीक रहकर पढ़ाई कर रही है।

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बेटी की परेशानी सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने लिया एक्शन
वह जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश की तैयारी भी कर रही है। मां से दूरी और पढ़ाई के बीच तालमेल बैठाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। बेटी की परेशानी सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने उसका तबादला घर के नजदीक करवाने का भरोसा दिया था। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने नारो देवी का तबादला शिमला जिले के जीपीएस सोबल, नेरवा से चंबा जिले के जीपीएस चांद्रू, शिक्षा खंड तीसा में कर दिया है। ये आदेश पांच प्रतिशत स्थानांतरण नीति के तहत जारी किए गए हैं।

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