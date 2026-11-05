बिटिया से सीएम सुक्खू ने पूरा किया वादा: 700 किलोमीटर दूर तैनात मां का चंबा हुआ तबादला, जानें पूरा मामला

मुख्यमंत्री के चुराह दौरे के दौरान वंशिका उनसे मिली थी

दरअसल, मुख्यमंत्री के चुराह दौरे के दौरान वंशिका उनसे मिली थी। इस दौरान उसने भावुक होकर अपनी मां का तबादला घर के नजदीक करवाने की गुहार लगाई थी। वंशिका ने मुख्यमंत्री को बताया था कि उसकी मां नारो देवी जेबीटी अध्यापिका हैं और पिछले तीन वर्षों से नेरवा में सेवाएं दे रही हैं। घर से करीब 700 किलोमीटर दूर नौकरी होने के कारण उसे मां से अलग रहना पड़ रहा है। वंशिका चौथी कक्षा तक मां के साथ रहती थी, लेकिन पांचवीं कक्षा में दाखिला लेने के बाद वह घर के नजदीक रहकर पढ़ाई कर रही है।