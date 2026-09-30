{"_id":"6abcbf5d049b693b230b3f97","slug":"video-shimla-lalpani-district-level-school-sports-competition-11-games-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: लालपानी स्कूल में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज, 11 खेलों में दमखम दिखाएंगे खिलाड़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शिमला: लालपानी स्कूल में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज, 11 खेलों में दमखम दिखाएंगे खिलाड़ी
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लालपानी में जिला स्तरीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का रंगारंग आगाज हुआ। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। जिलेभर से पहुंचे स्कूली खिलाड़ी अलग-अलग खेलों में अपनी प्रतिभा और मेहनत का प्रदर्शन करेंगे।
प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।
जिला स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 11 खेलों को शामिल किया गया है। इनमें टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज, योग, मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, वुशू और भारोत्तोलन की स्पर्धाएं होंगी।
अलग-अलग खेलों में जिलेभर से पहुंचे खिलाड़ी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।
प्रतियोगिता का आयोजन 2 अक्टूबर तक चलेगा। समापन अवसर पर विभिन्न स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।
प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य स्कूली खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने के लिए मंच उपलब्ध कराना और उन्हें आगे की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।