हिमाचल: प्रतिभा का चुनाव आयोग पर जुबानी हमला, बोलीं- 'वोट चोरी' रोकने के लिए देशभर में अभियान चलाएगी कांग्रेस

प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग में मतभेद उजागर होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के कथित एकतरफा फैसलों से देश में ‘जनमत चोरी’ किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार किसी मुख्य चुनाव आयुक्त पर इस तरह के गंभीर आरोप लगना चुनाव प्रणाली को लेकर भी चिंता का विषय है।प्रतिभा सिंह ने नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद यह बात कही। उनके अनुसार बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से संविधान की रक्षा करने और लोकतंत्र में कथित ‘वोट चोरी’ को रोकने के लिए देशभर में बड़ा अभियान चलाने का आह्वान किया।प्रतिभा सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने SIR को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद की सामने आई खबरों का भी जिक्र किया।

मतदाता सूची को लेकर उठाए सवाल

प्रतिभा सिंह ने दावा किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब तक 13 लाख से अधिक मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित किया गया है। इसी आधार पर उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बने रहने को लेकर भी सवाल खड़े किए। हालांकि, ये आंकड़े और प्रतिभा सिंह की ओर से लगाए गए आरोप उनके बयान के आधार पर हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के तौर पर नहीं, बल्कि कांग्रेस नेता के दावे के रूप में देखा जाना चाहिए।



कार्रवाई की भी मांग

प्रतिभा सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर देश के नागरिकों के अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग तक कर दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता के अधिकार से जुड़े मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। पार्टी देशभर में इस मुद्दे को लेकर अभियान चलाएगी और लोगों के बीच जाएगी।



भाजपा से माफी मांगने की मांग

प्रतिभा सिंह ने कहा कि यदि कांग्रेस के लगाए आरोप सही हैं तो इसके लिए भाजपा को भी देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिकों के मताधिकार से जुड़ा गंभीर विषय बताया। SIR को लेकर कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच राजनीतिक बहस आने वाले दिनों में और तेज होने के संकेत हैं। ऐसे में मतदाता सूची में हुए बदलाव, इसके आधार और उससे प्रभावित मतदाताओं की वास्तविक संख्या जैसे मुद्दे इस पूरे विवाद के केंद्र में रहेंगे।