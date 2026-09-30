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शारदीय नवरात्रि को लेकर शिमला के मंदिरों में तैयारियां तेज, कालीबाड़ी मंदिर में साफ-सफाई और रंग-रोगन शुरू
शारदीय नवरात्रि के आगमन के साथ ही राजधानी शिमला के मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को देखते हुए मंदिर परिसरों को सजाने-संवारने का काम भी तेज हो गया है।
शहर के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में इन दिनों साफ-सफाई और रंग-रोगन का काम चल रहा है। मंदिर परिसर को नवरात्रि से पहले पूरी तरह तैयार करने के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है।
शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरू होने की बात कही गई है। नवरात्रि के नौ दिनों के दौरान कालीबाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ती है। मां के दर्शन के लिए स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी मंदिर पहुंचते हैं।
इसी को देखते हुए मंदिर परिसर में साफ-सफाई और रंग-रोगन का काम किया जा रहा है, ताकि नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर माहौल मिल सके।
नवरात्रि के दौरान कालीबाड़ी मंदिर में नौ दिनों तक भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। इससे नवरात्रि के दौरान मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक आयोजन के साथ प्रसाद और भोजन की व्यवस्था भी रहेगी।
हर साल नवरात्रि में कालीबाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में तैयारियां पहले से शुरू कर दी जाती हैं। इस बार भी नवरात्रि शुरू होने से पहले मंदिर को सजाने-संवारने का काम शुरू हो गया है।
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