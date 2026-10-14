{"_id":"6acf31e3060122567d0bc940","slug":"video-shimla-kalibari-temple-bhandara-crowd-on-fourth-navratri-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: कालीबाड़ी मंदिर में भंडारा खाने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में चौथे नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर में माता के दर्शन करने के साथ-साथ भक्तों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। दोपहर 12 बजे भंडारा शुरू हुआ, जिसके बाद भोजन ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लग गईं। कालीबाड़ी मंदिर के कपाट सुबह 6 बजे खोल दिए गए थे। इसके बाद सुबह 7 बजे से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। दिनभर भक्त माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते रहे। चौथे नवरात्र पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। मंदिर में दोपहर 12 बजे भंडारा शुरू किया गया। भंडारा शुरू होने के साथ ही प्रसाद ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गईं। नवरात्र के अवसर पर मंदिर में दर्शन और भंडारे के लिए भक्तों की आवाजाही बनी रही। चौथे नवरात्र पर कालीबाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की मौजूदगी से धार्मिक माहौल देखने को मिला।

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