हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की कमी अब विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी। जिन कॉलेजों में किसी विषय के सहायक प्राध्यापक उपलब्ध नहीं हैं, वहां उसी क्लस्टर के दूसरे कॉलेजों में तैनात शिक्षकों की सेवाएं ली जाएंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी क्लस्टर प्रिंसिपलों को निर्देश जारी कर शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए तत्काल समन्वय स्थापित करने को कहा है। निदेशालय के निर्देशों के अनुसार जरूरत पड़ने पर एक कॉलेज के सहायक प्राध्यापक क्लस्टर के दूसरे कॉलेज में जाकर विद्यार्थियों को व्याख्यान देंगे। इसके लिए संबंधित कॉलेजों के प्राचार्य आपसी समन्वय से समय-सारणी तैयार करेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों की विषय संबंधी शंकाओं का समाधान करने के साथ परीक्षा की तैयारी और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में भी सहयोग करेंगे। इसके अलावा परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में भी उनकी सेवाएं ली जा सकेंगी।

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