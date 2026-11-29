शिक्षा: हिमाचल के डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की कमी होगी दूर, क्लस्टर के प्राध्यापक भी देंगे व्याख्यान
उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी क्लस्टर प्रिंसिपलों को निर्देश जारी कर शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए तत्काल समन्वय स्थापित करने को कहा है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की कमी अब विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी। जिन कॉलेजों में किसी विषय के सहायक प्राध्यापक उपलब्ध नहीं हैं, वहां उसी क्लस्टर के दूसरे कॉलेजों में तैनात शिक्षकों की सेवाएं ली जाएंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी क्लस्टर प्रिंसिपलों को निर्देश जारी कर शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए तत्काल समन्वय स्थापित करने को कहा है। निदेशालय के निर्देशों के अनुसार जरूरत पड़ने पर एक कॉलेज के सहायक प्राध्यापक क्लस्टर के दूसरे कॉलेज में जाकर विद्यार्थियों को व्याख्यान देंगे। इसके लिए संबंधित कॉलेजों के प्राचार्य आपसी समन्वय से समय-सारणी तैयार करेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों की विषय संबंधी शंकाओं का समाधान करने के साथ परीक्षा की तैयारी और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में भी सहयोग करेंगे। इसके अलावा परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में भी उनकी सेवाएं ली जा सकेंगी।
नियमित करनी होगी निगरानी
इस व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षकों की कमी से प्रभावित कॉलेजों में पढ़ाई को नियमित रखना और विद्यार्थियों का निर्धारित पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाना है। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की सेवाएं साझा करते समय उनके मूल कॉलेज के कार्यभार और उपलब्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। दूसरे कॉलेज में पढ़ाने के कारण उनके अपने संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए। क्लस्टर प्रिंसिपलों को इस व्यवस्था की नियमित निगरानी करनी होगी। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का शैक्षणिक नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए किए गए प्रबंधों की अनुपालन रिपोर्ट उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजनी होगी। रिपोर्ट में संबंधित कॉलेजों और दूसरे संस्थानों में भेजे गए शिक्षकों का विषयवार विवरण देना अनिवार्य होगा। निदेशालय ने यह रिपोर्ट सूचना और रिकॉर्ड के उद्देश्य से मांगी है।