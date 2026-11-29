अन्य क्षेत्रों का हाल

दूसरी ओर ऊना में 78, सुंदरनगर में 74, परवाणू में 52 और नालागढ़ में 79 एक्यूआई दर्ज किया गया। शिमला में 36, धर्मशाला में 45, डमटाल में 47 और मनाली में सबसे कम 28 एक्यूआई रहा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार तापमान में उलटाव (टेम्परेचर इनवर्जन) के कारण वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली गैसें वातावरण में एक परत के रूप में जमा हो रही हैं। बारिश न होने और हवा की गति कम रहने से प्रदूषक तत्व वातावरण से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसके अलावा पिंजौर-नालागढ़ फोरलेन निर्माण कार्य के दौरान उड़ने वाली धूल भी प्रदूषण बढ़ने का एक प्रमुख कारण है।