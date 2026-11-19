{"_id":"6afeb4136c7b18ba650fc3cb","slug":"video-shimla-blood-donation-camp-organized-at-the-ridge-during-audit-week-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: ऑडिट सप्ताह पर रिज मैदान में लगाया रक्तदान शिविर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग की ओर से ऑडिट सप्ताह के उपलक्ष्य में गुरुवार को रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी और कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) एवं प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस दौरान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित अन्य लोगों ने भी रक्तदान कर सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश की।

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