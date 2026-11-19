कहां कितना न्यूनतम तापमान

शिमला में न्यूनतम तापमान 9.0, सुंदरनगर 5.4, भुंतर 3.7, कल्पा 3.0, धर्मशाला 12.0, ऊना 7.3, नाहन 11.1, केलांग -1.5, पालमपुर 6.5, सोलन 5.0, मनाली 2.8, कांगड़ा 7.9, मंडी 6.2, बिलासपुर 7.5, चंबा 5.8, जुब्बड़हट्टी 10.0, कुफरी 9.6 , कुकुमसेरी -3.8, भरमाैर 8.0, सेऊबाग 3.0, बरठीं 6.1, पांवटा साहिब 16.0, सराहन 15.3, देहरागोपीपुर 11.0, नेरी 12.1 व बजाैरा में 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।