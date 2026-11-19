बस में सफर कर रहा 21 वर्षीय युवक 27 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार

वहीं राजधानी में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में स्पेशल सेल शिमला की टीम ने शोघी में नाकाबंदी के दौरान एक बस की तलाशी लेकर 21 वर्षीय युवक को 27 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान संदीप (21) निवासी रामपुर, जिला शिमला के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार स्पेशल सेल की टीम पुलिस चौकी शोघी के समीप नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान टीम ने चेकिंग के लिए एक बस को रोका। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में बस की तलाशी ली गई तो उसमें सवार संदीप के कब्जे से 27 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस थाना वेस्ट में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे चार दिन का पुलिस रिमांड मिला है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर चिट्टे की सप्लाई के स्रोत और उसके पीछे जुड़े नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। जांच के दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि आरोपी नशे की खेप कहां से लेकर आया था और इसकी सप्लाई किसे की जानी थी।