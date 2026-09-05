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वीडियो: शिक्षण संस्थानों में महिलाओं को बेहतर सुविधाएं देने की मांग के लिए एसएफआई ने किया प्रदर्शन

शिमला ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 01:58 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 01:58 PM IST







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शिक्षण संस्थानों में महिलाओं को बेहतर सुविधाएं देने की मांग को लेकर एसएफआई ने उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर प्रदर्शन किया। कहा कि शिक्षा में छात्राओं का ड्रॉप आउट रोकने के लिए काम किया जाए। ... और पढ़ें

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