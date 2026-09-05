शिमला: बंदरों के हमले में घायल बुजुर्ग महिला की आईजीएमसी में माैत, एक सप्ताह से आईसीयू में थी भर्ती

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समिट्री में बंदरों के हमले के बाद मकान से गिरकर घायल हुई बुजुर्ग महिला सत्या देवी(63) ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। महिला पिछले एक सप्ताह से आईजीएमसी के आईसीयू में भर्ती थी। गाैरतलब है कि 30 अगस्त को सुबह 7:30 शिमला के समिट्री क्षेत्र में उत्पाती बंदरों के हमले से बुजुर्ग महिला अपने बहुमंजिला मकान की छत से नीचे गिर गई थी। गंभीर रूप से घायल महिला को आईजीएमसी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया था। ज्यादा खून बहने से महिला को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी।

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