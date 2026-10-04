{"_id":"6ac222a2248d212f76026f94","slug":"video-hamirpur-overall-champion-himachal-judo-junior-state-championship-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"जूडो स्टेट चैंपियनशिप में हमीरपुर का दबदबा, ओवरऑल चैंपियन बना जिला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश जूडो जूनियर स्टेट चैंपियनशिप में हमीरपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित दो दिवसीय प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। प्रतियोगिता में प्रदेशभर से 250 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अलग-अलग मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अपनी तकनीक, ताकत और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों में जीत हासिल करने को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में हमीरपुर की टीम ने ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की। वहीं बिलासपुर की टीम प्रथम रनर-अप रही। दोनों जिलों के खिलाड़ियों ने विभिन्न मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने जूडो की तकनीक के साथ-साथ अनुशासन और खेल भावना का भी प्रदर्शन किया। समापन समारोह में सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षा शिक्षक देवेंद्र जुस्टा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्हें मेहनत, अनुशासन और खेल भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि वे लगातार मेहनत करते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करने का प्रयास करें। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश चौहान ने प्रतियोगिता को सफल बनाने में सहयोग देने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अन्य सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। दो दिनों तक चले इस आयोजन ने प्रदेश में जूडो खेल की प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का मंच प्रदान किया।

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