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अग्निशमन विभाग की टीम ने भूकंप, बाढ़ और आगजनी से बचाव के बताए तरीकेसंवाद न्यूज एजेंसीगेहड़वीं (बिलासपुर)। आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल कैसे करें और आपात स्थिति में सुरक्षित बाहर कैसे निकलें? इन सवालों के जवाब अल्फा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरठीं के विद्यार्थियों को एक दिवसीय आपदा प्रबंधन कार्यशाला में मिले। अग्निशमन विभाग की टीम ने विद्यार्थियों को आपदाओं से बचाव के तरीके समझाने के साथ अग्निशमन यंत्रों के इस्तेमाल का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया।कार्यशाला में अग्निशमन विभाग के अधिकारी वीरेंद्र सिंह, भाग सिंह और राकेश कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने विद्यार्थियों को प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं की जानकारी देते हुए बताया कि भूकंप, बाढ़ और आगजनी जैसी परिस्थितियों में सूझबूझ से अपनी और दूसरों की जान कैसे बचाई जा सकती है।अधिकारियों ने आग लगने के प्रमुख कारणों, आग के विभिन्न वर्गों और उन्हें बुझाने के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही अग्निशमन यंत्रों के सही इस्तेमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि आपात स्थिति में घबराने के बजाय सतर्कता बरतना और समय पर सही कदम उठाना बड़े नुकसान को रोक सकता है।कार्यशाला में विद्यार्थियों को स्कूल भवन से सुरक्षित बाहर निकलने, निर्धारित निकास मार्गों का इस्तेमाल करने और भगदड़ से बचने के तरीके भी बताए गए। अधिकारियों ने आपदा के समय अनुशासन बनाए रखने और घायलों को प्राथमिक सहायता देकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला।