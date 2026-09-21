{"_id":"6ab12e9607f4561dab0091cb","slug":"video-grandfather-of-a-girl-injured-in-a-stray-dog-attack-and-a-social-activist-stage-a-sit-in-outrage-against-the-municipal-corporation-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: लावारिस कुत्तों के हमले में घायल बच्ची के दादा और समाजसेवी धरने पर बैठे, एमसी के खिलाफ रोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला के रुल्दूभट्ठा वार्ड के शांकली क्षेत्र में रविवार शाम घर के आंगन में खेल रही दो साल की बच्ची पर लावारिस कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ता बच्ची को काटते और नोचते हुए करीब 25 मीटर दूर तक ले गया। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कुत्ते को घेरकर बच्ची को छुड़ाया। लहूलुहान हालत में बच्ची को आईजीएमसी ले जाया गया। यहां आपातकालीन वार्ड में अब बच्ची का उपचार चल रहा है। उधर, शहर के कुत्तों के बढ़ते आतंक से लोगों में गुस्सा है। सोमवार को बच्ची के दादा और समाजसेवी एमसी कार्यालय टाउनहॉल के बाहर धरने पर बैठे और शहरवारियों को कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने की मांग उठाई।

... और पढ़ें