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शिमला: गेयटी में बाल रंगमंच महोत्सव का आगाज, 15 संस्थाओं के बच्चे दिखाएंगे हुनर
शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में बुधवार से चौथे बाल रंगमंच महोत्सव का आगाज हुआ। कीकली चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस तीन दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य बच्चों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा और अभिनय कौशल प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध करवाना है। महोत्सव में शिमला और आसपास के क्षेत्रों की 15 प्रमुख शिक्षण एवं सामाजिक संस्थाओं के बाल कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव के दौरान विभिन्न संस्थाओं से जुड़े बच्चे अलग-अलग विषयों पर आधारित नाटक प्रस्तुत करेंगे। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से बच्चों को अपनी कल्पनाशीलता, अभिनय क्षमता और सामाजिक विषयों को समझने का अवसर मिलेगा। आयोजकों के अनुसार, बाल रंगमंच बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति को भी मजबूत करने का माध्यम है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध अभिनेता और रंगकर्मी दिव्या जगदाले तथा डैन धनोआ सम्माननीय अतिथि के रूप में मौजूद रहे। तीन दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में बच्चों की नाट्य प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण रहेंगी। अलग-अलग संस्थाओं के बाल कलाकार अपनी तैयारियों और अभिनय के जरिए दर्शकों के सामने अपनी प्रतिभा पेश करेंगे।
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