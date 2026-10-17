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शिमला: डीएवी स्कूल लक्कड़ बाजार का वार्षिक समारोह, नन्हे-मुन्नों ने दीं मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

Krishan Singh

Updated Sat, 17 Oct 2026 12:37 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 12:37 PM IST







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डीएवी स्कूल लक्कड़ बाजार का वार्षिक समारोह गेयटी थियेटर में आयोजित किया गया। समारोह में नन्हे-मुन्नों बच्चों मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। ... और पढ़ें

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