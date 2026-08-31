जालोर नगर परिषद में नामांकन का अंतिम दिन: कांग्रेस-बीजेपी के सिंबल जमा, 94 नामांकन पत्र हुए दाखिल

जालोर नगर परिषद के 40 वार्डों में पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल करने का सोमवार को अंतिम दिन रहा। सुबह से ही प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ ढोल-नगाड़ों की धुन पर नाचते-गाते एसडीएम कार्यालय पहुंचे। अंतिम दिन बड़ी संख्या में नामांकन आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन की ओर से एसडीएम कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर शिविर की व्यवस्था की गई।नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के सिंबल लेकर पहुंचे रमेश सोलंकी ने एसडीएम कार्यालय में सिंबल जमा करवाए। वहीं भाजपा के सिंबल लेकर नगर अध्यक्ष रवि सोलंकी समेत अन्य पदाधिकारी भी एसडीएम कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस और भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी सूची जारी होने की संभावना के बीच कार्यालय के बाहर सुबह से ही बड़ी संख्या में समर्थक और दावेदार जुटे रहे।भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एसडीएम कार्यालय के गेट पर पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने कार्यालय के बाहर खड़ी भीड़ को हटाया और नामांकन दाखिल करने आने वाले प्रत्याशियों के साथ केवल एक समर्थक को अंदर जाने की अनुमति दी। अन्य समर्थकों को बाहर ही रोक दिया गया। नामांकन जमा करने से पहले प्रत्याशियों के दस्तावेजों की जांच की गई,ताकि किसी कमी के कारण नामांकन खारिज होने की स्थिति नहीं बने।जालोर नगर परिषद के 40 वार्डों में अब तक 72 प्रत्याशियों ने कुल 94 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। शनिवार को 68 उम्मीदवारों ने 88 नामांकन पेश किए थे। इनमें भाजपा के 28,कांग्रेस के 21 और निर्दलीय 39 उम्मीदवार शामिल थे। इससे पहले 27 अगस्त को भाजपा के 4 और निर्दलीय 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था।चुनाव में शिवसेना के नेतृत्व वाले तीसरे मोर्चे ने सभी 40 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में कई वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के साथ तीसरे मोर्चे के प्रत्याशियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन रहे हैं। सोमवार को भाजपा और कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी होने की भी संभावना है। सूची सामने आने के बाद कई वार्डों में चुनावी तस्वीर और स्पष्ट होगी।उधर,सायला नगर पालिका में भी नामांकन प्रक्रिया जारी रही। शनिवार को 32 प्रत्याशियों ने कुल 34 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। अंतिम दिन यहां भी बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल होने की संभावना जताई गई। अब नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पर्चों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद चुनाव मैदान में रहने वाले प्रत्याशियों की अंतिम तस्वीर सामने आएगी।