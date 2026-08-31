राजस्थान: जिस सेंटर पर NEET PG की परीक्षा रद्द हुई, उसी सेंटर पर AIIMS CRE-5 के एग्जाम को लेकर बवाल; वजह क्या?

जयपुर के iON Digital Zone परीक्षा केंद्र पर सोमवार को AIIMS CRE-5 का री-एग्जाम भी तकनीकी समस्याओं की चपेट में आ गया। सर्वर में खराबी के कारण परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सकी और करीब 30 मिनट की देरी से शुरू हुई। इसके बाद परीक्षा शुरू होने के लगभग 20 मिनट बाद फिर तकनीकी दिक्कतें सामने आईं, जिससे परीक्षा बार-बार बाधित हुई।

लगातार आ रही तकनीकी परेशानियों से नाराज अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों ने परीक्षा केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने परीक्षा एजेंसी और केंद्र प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए।

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परीक्षा शुरू होने के बाद फिर आई तकनीकी समस्या

अभ्यर्थियों का आरोप है कि सर्वर संबंधी समस्या के कारण परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सकी। करीब आधे घंटे की देरी के बाद परीक्षा शुरू हुई, लेकिन कुछ ही देर में तकनीकी दिक्कत दोबारा सामने आ गई। अभ्यर्थियों के अनुसार, परीक्षा के दौरान बार-बार व्यवधान आने से उन्हें प्रश्न हल करने में परेशानी हुई। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में सभी अभ्यर्थियों को समान और निष्पक्ष परिस्थितियों में परीक्षा देने का अवसर नहीं मिल पाया।

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एक दिन पहले NEET-PG भी हुआ था प्रभावित

मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इसी परीक्षा केंद्र पर एक दिन पहले NEET-PG परीक्षा के दौरान भी तकनीकी और बिजली संबंधी समस्याएं सामने आई थीं। अभ्यर्थियों के अनुसार, बार-बार बिजली जाने और कंप्यूटर सिस्टम में आई खराबी के कारण परीक्षा प्रभावित हुई थी। इसके बाद नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की थी। लगातार दो दिनों में दो महत्वपूर्ण परीक्षाओं के दौरान तकनीकी समस्याएं सामने आने के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र की व्यवस्थाओं और तकनीकी ढांचे पर सवाल उठाए हैं।

पहले भी विवादों में रही AIIMS CRE-5 परीक्षा

AIIMS CRE-5 परीक्षा पहले 25 जुलाई को आयोजित हुई थी। उस दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि परीक्षा में निर्धारित सिलेबस से बाहर के सवाल पूछे गए। इसके बाद परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का निर्णय लिया गया और 31 अगस्त को री-एग्जाम रखा गया। सोमवार को री-एग्जाम के दौरान भी तकनीकी व्यवधान सामने आने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा फिर से कराने की मांग की है। उनका कहना है कि तकनीकी दिक्कतों के कारण सभी परीक्षार्थियों को समान परिस्थितियों में परीक्षा देने का अवसर नहीं मिला।

सचिन पायलट ने उठाए सवाल

कांग्रेस नेता और एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट ने लगातार दो दिनों में परीक्षा व्यवस्था प्रभावित होने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि जयपुर में रविवार को NEET-PG परीक्षा तकनीकी खामी से प्रभावित हुई और सोमवार को इसी केंद्र पर AIIMS परीक्षा के दौरान भी अभ्यर्थियों को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

पायलट ने परीक्षा व्यवस्था में हुई कमियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रभावित छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और उनकी समस्याओं का उचित समाधान किया जाना चाहिए।

परीक्षा एजेंसी के आधिकारिक जवाब का इंतजार

फिलहाल, AIIMS CRE-5 री-एग्जाम के दौरान सामने आई तकनीकी समस्याओं को लेकर संबंधित परीक्षा एजेंसी या केंद्र प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा में आए व्यवधान की जांच की जाए और यदि तकनीकी गड़बड़ी के कारण उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ है तो सभी प्रभावित अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के लिए उचित निर्णय लिया जाए।