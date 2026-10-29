जयपुर: पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी के घर चोरी, डेढ़ लाख रुपये और आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले गया चोर

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राजस्थान की राजधानी जयपुर में पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के निजी आवास पर चोरी की वारदात हुई है। सिविल लाइंस इलाके में स्थित घर में बुधवार देर रात घुसा चोर करीब डेढ़ लाख रुपये नकदी और आर्टिफिशियल आभूषण लेकर फरार हो गया। वारदात के समय घर में लगभग 12 लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है।



रसोई के रास्ते घर में घुसा चोर, सोते रहे लोग

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चोरी की घटना बुधवार देर रात हुई। पूर्व मंत्री के निजी सहायक (पीए) ने बताया कि वारदात के समय घर में करीब 12 लोग मौजूद थे और सभी सो रहे थे। इसी दौरान चोर रसोई के रास्ते घर में दाखिल हुआ।



घर के अंदर पहुंचने के बाद आरोपी नकदी और आर्टिफिशियल आभूषण लेकर फरार हो गया। चोर के घर में आने-जाने के दौरान किसी को उसकी गतिविधियों का पता नहीं चला। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, चोरी हुए सामान और नकदी की कुल कीमत का आकलन किया जा रहा है।



CCTV फुटेज में नजर आया संदिग्ध

घटना की सूचना मिलने पर सोडाला थानाधिकारी मनोज पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और चोरी से जुड़े साक्ष्य जुटाने शुरू किए। पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली है। सामने आए फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति घर में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। पुलिस इसी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान करने और उसके बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।



FSL टीम जुटाएगी फिंगरप्रिंट और दूसरे साक्ष्य

वारदात की जांच के लिए घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है। टीम मौके से फिंगरप्रिंट समेत अन्य जरूरी साक्ष्य जुटाएगी। पुलिस को उम्मीद है कि इन साक्ष्यों से आरोपी की पहचान करने में मदद मिल सकती है।

पुलिस घर में प्रवेश और बाहर निकलने के रास्तों की भी जांच कर रही है। इसके अलावा यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि चोरी में केवल एक व्यक्ति शामिल था या किसी अन्य ने भी उसकी मदद की।



आसपास के CCTV कैमरों की भी होगी जांच

पुलिस फिलहाल चोरी की रकम और सामान का पूरा ब्योरा जुटा रही है। घर के आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा सकती है, ताकि संदिग्ध के आने-जाने के रास्ते का पता लगाया जा सके। फिलहाल मामले में जांच जारी है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज तथा घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है।

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