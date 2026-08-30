बारां में हादसा: रेपी नदी में बहे दादा-पोते के शव 2 दिन बाद मिले, बाइक समेत तेज बहाव में बहे थे दोनों

बारां जिले के शाहाबाद क्षेत्र में रेपी नदी के तेज बहाव में बाइक समेत बहे दादा-पोते के शव दो दिन बाद रविवार को बरामद कर लिए गए। दोनों शुक्रवार शाम रपट पार करते समय नदी के तेज बहाव में बह गए थे।

सनगवां निवासी धारा सिंह अपने दादा कल्ला सहरिया के साथ मोटरसाइकिल से रक्षाबंधन पर मध्य प्रदेश के गलथूनी गांव जा रहे थे। शुक्रवार शाम करीब साढ़े छह बजे होड़ापुरा गांव के पास रेपी नदी की रपट पार करते समय पानी का बहाव तेज था। इसी दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ गया और दोनों बाइक समेत नदी में बह गए।



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घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों की तलाश शुरू की। इसके बाद सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची। नदी में तेज बहाव और चट्टानों के कारण सर्च ऑपरेशन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

दो दिन तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद रविवार दोपहर घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर चट्टानों के बीच फंसे दोनों के शव बरामद किए गए। सिविल डिफेंस की टीम ने शवों को नदी से बाहर निकाला। शव मिलने की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।