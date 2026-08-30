उदयपुर नगर निगम चुनाव: कांग्रेस ने पूरे 80 वार्ड के प्रत्याशियों की सूची जारी की, जानें आपके यहां से कौन है?
उदयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सभी 80 वार्डों के लिए अपने पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सूची में शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतहसिंह राठौड़ की पत्नी डॉ. पूनम कुमारी राठौड़ समेत कई चर्चित नेताओं को टिकट मिला है।
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उदयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने सभी 80 वार्डों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रवक्ता पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि पीसीसी महासचिव हरीश चौधरी के निर्देशानुसार प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है।
कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद उदयपुर नगर निगम चुनाव का मुकाबला और रोचक हो गया है। पार्टी ने अलग-अलग वार्डों में आरक्षण की श्रेणी के अनुसार प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। सूची में कई चर्चित और दिग्गज नेताओं को भी टिकट दिया गया है।
कांग्रेस की वार्डवार प्रत्याशी सूची
|वार्ड
|कांग्रेस प्रत्याशी
|श्रेणी
|1
|संजय शर्मा
|अनारक्षित ओपन
|2
|हर्षवर्धन केलावत
|ओबीसी ओपन
|3
|अरुण टांक
|अनारक्षित ओपन
|4
|स्नेहलता टांक
|अनारक्षित महिला
|5
|रवि सुखवाल
|अनारक्षित ओपन
|6
|अजीत चौधरी
|ओबीसी ओपन
|7
|शंकर चंदेल
|एससी ओपन
|8
|रुखसार खान
|अनारक्षित महिला
|9
|हर्ष पंवार
|एससी ओपन
|10
|राजेंद्र शर्मा
|अनारक्षित ओपन
|11
|धर्मेश प्रजापत
|ओबीसी ओपन
|12
|यशवंत जोशी
|अनारक्षित ओपन
|13
|ऊषा गमेती
|एसटी महिला
|14
|सिद्धार्थ सोनी
|ओबीसी ओपन
|15
|प्रतीक नागर
|अनारक्षित ओपन
|16
|राममूर्ति धाबाई
|अनारक्षित महिला
|17
|डॉ. पूनम कुमारी राठौड़
|अनारक्षित महिला
|18
|मिथलेश वैष्णव
|अनारक्षित ओपन
|19
|राघव चपलोत
|अनारक्षित ओपन
|20
|साजिद खान
|अनारक्षित ओपन
|21
|राहुल माली
|ओबीसी ओपन
|22
|हिदायतुल्ला
|ओबीसी ओपन
|23
|चेतन लोहार
|ओबीसी ओपन
|24
|सुंदरलाल वसीता
|अनारक्षित ओपन
|25
|नेहा कुमावत
|अनारक्षित ओपन
|26
|राजेश खत्री
|अनारक्षित ओपन
|27
|ऋतु मेहता
|अनारक्षित महिला
|28
|महिमा चुग
|अनारक्षित ओपन
|29
|नीना अग्रवाल
|अनारक्षित ओपन
|30
|कृष्णा साल्वी
|एससी ओपन
|31
|हीना कौसर बानो
|अनारक्षित महिला
|32
|लोकेश मेघवाल
|एससी ओपन
|33
|दीपक जैन
|अनारक्षित ओपन
|34
|सीमा आचार्य
|ओबीसी महिला
|35
|शालिनी पाराशर
|अनारक्षित महिला
|36
|अनु मेघवाल
|अनारक्षित महिला
|37
|लक्ष्मी नारायण मेघवाल
|एससी ओपन
|38
|मीना बानो
|ओबीसी महिला
|39
|अनिल जोशी
|अनारक्षित ओपन
|40
|दीपिका भोजक
|अनारक्षित महिला
|41
|मेघराज गमेती
|एसटी ओपन
|42
|डॉ. खुशी गमेती
|एसटी महिला
|43
|राजकुमार गमेती
|एसटी ओपन
|44
|दिनेश चंद्र चौबीसा
|अनारक्षित ओपन
|45
|पंकज सुखवाल
|अनारक्षित ओपन
|46
|कुलदीप माली
|अनारक्षित ओपन
|47
|शांता देवी
|अनारक्षित ओपन
|48
|नानालाल सुथार
|ओबीसी ओपन
|49
|श्याम सुंदर गुर्जर
|अनारक्षित ओपन
|50
|युवराज सिंह झाला
|अनारक्षित ओपन
|51
|गजेंद्र सिंह शेखावत
|अनारक्षित ओपन
|52
|वनीता चोरड़िया
|अनारक्षित महिला
|53
|मनोज भराडिया
|अनारक्षित ओपन
|54
|अमित श्रीवास्तव
|अनारक्षित ओपन
|55
|आशा सैनी
|ओबीसी महिला
|56
|प्रियंका गर्ग
|अनारक्षित ओपन
|57
|प्रेम देवी गुर्जर
|अनारक्षित महिला
|58
|मीरा डांगी
|अनारक्षित महिला
|59
|विनिया साल्वी
|एससी महिला
|60
|प्रेमलता पालीवाल
|अनारक्षित महिला
|61
|सीमा डांगी
|ओबीसी महिला
|62
|सविता गमेती
|एसटी महिला
|63
|ईश्वर सिंह
|अनारक्षित ओपन
|64
|जोगेंद्र सिंह
|अनारक्षित ओपन
|65
|किशन भील
|एसटी ओपन
|66
|सत्येंद्र चौधरी
|अनारक्षित ओपन
|67
|मैना साल्वी
|एससी महिला
|68
|शेफाली साहू
|ओबीसी महिला
|69
|किरण पालीवाल
|अनारक्षित महिला
|70
|क्षिप्रा उपाध्याय
|अनारक्षित ओपन
|71
|रामचंद्र टेलर
|ओबीसी ओपन
|72
|देवीलाल चौधरी
|ओबीसी ओपन
|73
|डॉ. हितांशी शर्मा
|अनारक्षित महिला
|74
|मीठालाल डांगी
|ओबीसी ओपन
|75
|तुलसीराम लोहार
|अनारक्षित ओपन
|76
|इंदिरा डांगी
|अनारक्षित महिला
|77
|भीमशंकर भील
|एसटी ओपन
|78
|रमेश डांगी
|अनारक्षित ओपन
|79
|बाबूलाल गमेती
|एसटी ओपन
|80
|योगेश पुष्कर्णा
|अनारक्षित ओपन
इन नामों पर खास नजर
कांग्रेस की सूची में कई चर्चित चेहरों को टिकट दिया गया है। वार्ड 17 से डॉ. पूनम कुमारी राठौड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। वे शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतहसिंह राठौड़ की पत्नी हैं। वहीं, यूथ कांग्रेस उदयपुर जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन केलावत वार्ड 2 से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार कांग्रेस की ओर से महापौर पद के प्रत्याशी रहे अरुण टांक को वार्ड 3 से टिकट दिया गया है।
इसके अलावा पंकज सुखवाल को वार्ड 45 से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है। वे पहले बीजेपी से जुड़े रहे, इसके बाद जनता सेना में गए और फिर कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद सभी की नजर बीजेपी के प्रत्याशियों की घोषणा पर रहेगी। इसके बाद उदयपुर नगर निगम चुनाव में दोनों प्रमुख दलों के बीच वार्डवार मुकाबले की तस्वीर साफ होगी।