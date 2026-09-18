बारां में एसडीएम पर एसीबी का शिकंजा: पांच लाख से शुरू होकर 45 हजार पर तय हुआ सौदा, रिश्वत मांगने पर केस दर्ज

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एक शिकायतकर्ता ने कोटा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इकाई में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसकी एक प्लानिंग वाली जमीन पर पूर्व उपखंड अधिकारी ने आपत्ति लगाई थी। इस आपत्ति को हटाने के एवज में वर्तमान उपखंड अधिकारी हवाई सिंह यादव पांच लाख रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। इसके साथ ही, एक अन्य प्लानिंग वाली जमीन के एग्रीमेंट पर लगे स्थगन आदेश को हटाने के बदले 50 हजार रुपये की अलग से मांग किए जाने का भी आरोप था।शिकायत मिलने के बाद कोटा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने मामले की गोपनीय जांच कराई। जांच के दौरान एग्रीमेंट पर लगे स्थगन आदेश को हटाने के लिए 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगने की बात सही पाई गई। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर उपखंड अधिकारी 45 हजार रुपये लेने पर राजी हो गए। उन्होंने यह राशि अपने कथित दलाल को देने का निर्देश दिया था।ये भी पढ़ें-ब्यूरो की टीम ने अधिकारी को पकड़ने के लिए ट्रैप कार्रवाई की तैयारी की थी। हालांकि, ट्रैप कार्रवाई की जानकारी मिलने से रिश्वत का लेन-देन नहीं हो पाया। रिश्वत मांगने की बात प्रमाणित होने पर ब्यूरो ने हवाई सिंह यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। अब इस मामले की जांच ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करेंगे।