फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Jaipur Civic Polls: Congress Sweeps All Four Re-Pollled Wards, Final Results for All 150 Wards Declared

री-पोलिंग में कांग्रेस की बल्ले-बल्ले... जयपुर के चार वार्डों में किसने मारी बाजी? जानिए पूरा परिणाम

Thu, 17 Sep 2026 08:51 AM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Thu, 17 Sep 2026 08:51 AM IST
सार

जयपुर के चार वार्डों में री-पोलिंग के बाद नतीजे सामने आए। चारों सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी। किस वार्ड में कितने वोटों से जीत मिली, जानिए पूरा परिणाम।

विज्ञापन
Jaipur Civic Polls: Congress Sweeps All Four Re-Pollled Wards, Final Results for All 150 Wards Declared
जयपुर में निकाय चुनाव में री-पोलिंग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जयपुर नगर निगम चुनाव में री-पोलिंग के बाद अब सभी 150 वार्डों के नतीजे साफ हो गए हैं। 16 सितंबर को पांच मतदान केंद्रों पर हुए पुनर्मतदान के बाद गुरुवार को मतगणना हुई। चारों वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की।

विज्ञापन

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नगर निगम जयपुर के वार्ड संख्या 9, 18, 25 और 34 के पांच मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराया गया था। इन वार्डों में ईवीएम से जुड़ी तकनीकी समस्या के कारण 14 सितंबर को मतगणना के दौरान परिणाम घोषित नहीं हो सके थे।

विज्ञापन

चारों वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने मारी बाजी

री-पोलिंग के बाद घोषित परिणाम के मुताबिक वार्ड 9 से कैलाशी ने कांग्रेस के टिकट पर 764 मतों के अंतर से जीत दर्ज की।

वार्ड 18 में वंदिता शर्मा कांग्रेस ने 181 मतों से चुनाव जीता। वहीं वार्ड 25 में रेखा देवी ने कांग्रेस के टिकट पर 397 मतों के अंतर से जीत हासिल की।वार्ड 34 में सुरेश यादव कांग्रेस ने 149 मतों से जीत दर्ज की।

विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढें- राजस्थान: जयपुर में बैंक कर्मचारियों से 42 लाख की लूट का 48 घंटे में खुलासा, युवती गिरफ्तार; 26.80 लाख बरामद
 

वार्ड 9 - कैलाशी – कांग्रेस – जीत का अंतर 764 वोट

वार्ड 18 - वंदिता शर्मा – कांग्रेस – जीत का अंतर 181 वोट

वार्ड 25 - रेखा देवी – कांग्रेस – जीत का अंतर 397 वोट

वार्ड 34 - सुरेश यादव – कांग्रेस – जीत का अंतर 149 वोट



पांच बूथों पर दोबारा पड़ा था वोट

जयपुर के इन चार वार्डों के कुल पांच मतदान केंद्रों पर 16 सितंबर को पुनर्मतदान हुआ था। इसके बाद गुरुवार को मतों की गिनती कर परिणाम घोषित किए गए। री-पोलिंग के साथ ही 14 सितंबर को मतगणना के दौरान लंबित रह गए जयपुर नगर निगम के चार वार्डों का फैसला भी हो गया। अब नगर निगम के सभी 150 वार्डों के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं।

इन चार वार्डों के नतीजे इसलिए भी महत्वपूर्ण रहे क्योंकि इनके परिणाम आने तक नगर निगम की पूरी वार्डवार तस्वीर अधूरी थी। अब री-पोलिंग के बाद जयपुर नगर निगम में बोर्ड गठन के लिए राजनीतिक दलों के पास सभी 150 वार्डों का अंतिम आंकड़ा मौजूद है।

अब निगाह मेयर के चुनाव पर

वार्डों के नतीजे पूरी तरह साफ होने के बाद जयपुर नगर निगम में अगला चरण मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का है। ऐसे में री-पोलिंग से खाली रहे चार वार्डों के परिणाम सामने आने के बाद अब बोर्ड गठन का पूरा गणित तय हो गया है।

जयपुर में अब मुकाबला सिर्फ पार्षदों की संख्या तक सीमित नहीं रहेगा। मेयर चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की नजर उन पार्षदों पर भी रहेगी, जो बोर्ड गठन के गणित को प्रभावित कर सकते हैं।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed