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पंजाब में नशे का कहर: गर्भवती पत्नी की हत्या, दहेज और चिट्टे की मांग

Wed, 09 Sep 2026 12:29 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Wed, 09 Sep 2026 12:29 AM IST
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The scourge of drugs in Punjab: Pregnant wife murdered, demands for dowry and Chitta
गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत
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संवाद न्यूज एजेंसी
हलवारा। पंजाब में चिट्टे के नशे ने एक परिवार को तबाह कर दिया है। लुधियाना जिले के बुर्ज लिट्टां गांव में पति ने चार महीने की गर्भवती पत्नी हरप्रीत कौर (23) की हत्या कर दी। यह घटना उनकी शादी की पहली सालगिरह से 18 दिन पहले हुई।
परिजनों के अनुसार हरप्रीत के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी जान चली गई। थाना सुधार पुलिस ने हरप्रीत के चाचा दर्शन सिंह की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। पति जसप्रीत सिंह जस्सा, ससुर जगदीप सिंह और दादा ससुर नगिंदर सिंह आरोपी हैं। उन पर दहेज उत्पीड़न, हत्या, सबूत मिटाने और सांझा मंशा से अपराध की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने जसप्रीत और नगिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जगदीप सिंह अभी फरार है। हरप्रीत अपने पति की चिट्टे की लत और दहेज की मांग से परेशान थी। इसी वजह से वह अपने मायके चली गई थी लेकिन रविवार को जसप्रीत उसे समझाकर वापस बुर्ज लिट्टां ले आया।
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हत्या और सबूत मिटाने का प्रयास
दर्शन सिंह के अनुसार हरप्रीत के शरीर पर चोट के निशान थे। उसके पांव की उंगलियां और पूरा शरीर जमीन पर घसीटने से छलनी हो गया था। आरोपियों ने हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की। घबराकर वे शव को वापस घर ले आए और हत्या को आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया। पीड़ित परिवार ने सोमवार रात की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेने की मांग की है।
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नशे का व्यापक संकट
यह घटना पंजाब में नशे के गंभीर सामाजिक संकट को दर्शाती है। जिला लुधियाना ग्रामीण के एसएसपी डॉ अंकुर गुप्ता ने विशेष जांच टीम का गठन किया है। पुलिस फरार आरोपी जगदीप सिंह की तलाश कर रही है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है।
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