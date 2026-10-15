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पंजाब बंद के नाम पर खन्ना में दुकानें बंद करवाई

Nivedita

Updated Thu, 15 Oct 2026 01:10 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 01:10 PM IST







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खन्ना में पंजाब बंद के दौरान दुकान बंद करवाए जाने का मामला सामने आया। आरोप है कि बंद के नाम पर दुकानदार को दुकान बंद करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि मौके पर मौजूद खन्ना पुलिस मूकदर्शक बनकर देखती रही। ... और पढ़ें

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