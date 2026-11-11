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लुधियाना एमसी कमिश्नर दमनजीत सिंह ने संभाला जोन-डी कार्यालय का कार्यभार

पवन कुमार

Updated Wed, 11 Nov 2026 06:48 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 06:48 PM IST

नगर निगम कमिश्नर दमनजीत सिंह ने बुधवार को लुधियाना के नगर निगम जोन-डी कार्यालय में पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला। इस मौके पर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यभार संभालने के दौरान उन्होंने कार्यालय के कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ... और पढ़ें

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